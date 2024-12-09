بعد الاعتمــاد.. موعـد امتحان الشهادة السودانية المؤجلة 2024/2025 وطريقة التسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

موعد امتحان الشهادة السودانية 2025 وكيفية الاستعداد لها من أهم ما يبجث عنه الطلاب داخل السودان، حيث تعد امتحانات الشهادة السودانية واحدة من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب، إذ تحدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية أن امتحانات الشهادة السودانية للعام 2025 ستعقد خلال شهر فبراير القادم، بينما ستبدأ امتحانات الدفعة المؤجلة من العام 2023 في ديسمبر الجاري، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

امتحان الشهادة السودانية

تعمل وزارة التربية والتعليم حالياً على طباعة الامتحانات وتجهيز المراكز لاستقبال الطلاب، مع تأكيدها على أن عملية التسجيل ما زالت مفتوحة للطلاب الذين لم يستكملوا بياناتهم بعد، وقد أعلنت الجهة المسؤولة عن جدول امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2024/2025 مؤخرا، بهدف منح الطلاب الوقت الكافي للاستعداد والتحضير الجيد، وذلك في إطار اهتمامها بمستقبلهم التعليمي، كما تم تحديد مواعيد امتحانات الدفعة المؤجلة لعام 2023 أيضا والتي جاءت على النحو التالي:

السبت 28 ديسمبر: تربية إسلامية + فنون جلسة ثانية.

الأحد 29 ديسمبر: مادة علوم الحاسوب.

الإثنين 30 ديسمبر: مادة الأحياء + العلوم الهندسية.

الثلاثاء 31 ديسمبر: مادة الجغرافيا + علوم أسرية.

الخميس 2 يناير: كيمياء + مادة الدراسات الإسلامية + أدب إنجليزي.

السبت 4 يناير: مادة اللغة العربية.

الأحد 5 يناير: مادة الفيزياء + مادة التاريخ.

الإثنين 6 يناير: مادة اللغة الفرنسية.

الثلاثاء 7 فبراير: مادة الرياضيات الأساسية + متخصصة.

الأربعاء 8 يناير: مادة اللغة الإنجليزية.

كيفية التسجيل في امتحانات الشهادة السودانية 2025

يمكن لجميع للطلاب التسجيل إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

رفع المستندات المطلوبة.

الضغط على خيار “حفظ البيانات”.

استعدادات وزارة التربية والتعليم السودانية للامتحانات

تسعى وزارة التربية والتعليم لضمان سير امتحانات الشهادة السودانية بسلاسة من خلال تجهيز المراكز الدراسية وتوفير القاعات الملائمة، مع تأمين الكوادر المشرفة على الامتحانات، كما تنظم جلسات توجيهية للطلاب قبل الامتحانات لتوضيح المعلومات المهمة لهم، وتحث الوزارة الطلاب وأولياء الأمور على متابعة الأخبار والمستجدات المتعلقة بالامتحانات عبر موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعد هذه المنصات المصدر الأساسي للحصول على تفاصيل دقيقة حول الجداول وشروط التسجيل.