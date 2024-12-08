“Trains Railways Egypt“ مواعيد قطارات سكك حديد مصر اليوم .. إعــرف قطــرك بدل ما تتــوه!!

مواعيد قطارات سكك حديد مصر اليوم تعد من الأشياء الهامة التي يتساءل عنها كافو المواطنين داخل جمهورية مصر العربية وخاصة الذين يقومون باستخدام سكك الحديد بشكل مستمر، ويرغبون في معرفة المواعيد الصحيحة للقطارات وذلك حتى لا تفوت عليهم رحلتهم، وتعتبر سكك حديد مصر من أهم السكك الحديدية في العالم والتي تعمل بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

مواعيد قطارات سكك حديد مصر

العديد من الناس قد لا يعلمون الموعد الصحيح لقيام رحلتهم ولذلك يبحثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل عن موعد قيام القطارات المختلفة سواء كان تالجو أو أسباني أو روسي أو VIP, تتوفر هذه القطارات على خطوط الإسكندرية والقاهرة، ويجب التأكد من أوقات الرحلات قبل السفر حيث يمكن أن تحدث تغييرات في المواعيد، ولذلك سنتعرف من خلال مقالنا هذا على كافة التفاصيل، فتابعوا معنا.

مواعيد قطارات تالجو

قطار رقم 2022 (الإسكندرية إلى القاهرة): 5:50 صباحًا.

قطار رقم 2025 (القاهرة إلى الإسكندرية): 8:00 صباحًا، يصل 10:30 صباحًا.

قطار رقم 2026 (الإسكندرية إلى القاهرة): 6:50 مساءً، يصل 9:20 مساءً.

قطار رقم 2023 (القاهرة إلى الإسكندرية): 2:00 ظهرًا، يصل 4:30 مساءً.

قطار رقم 2024 (الإسكندرية إلى القاهرة): 2:00 ظهرًا، يصل 4:30 مساءً.

قطار رقم 2027** (القاهرة إلى الإسكندرية): 7:00 مساءً، يصل 9:30 مساءً.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي