موعــد عـرض مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني والقنوات الناقلة له.. أقوى الأحداث التاريخية في انتظارك على ElFajr TV

يتساءل عدد كبير من عشاق ومحبي الدراما عن موعد عرض مسلسل محمد الفاتح، وما هي أبرز القنوات التي تقوم بنقل المسلسل حيث قد ضاقت قصة المسلسل نجاح كبير في جميع أنحاء العالم العربي كما أن الموسم الجديد يتميز بأنه مليء بالعديد من الاحداث المثيره والشيقه ولمعرفة معلومات أكثر حول المسلسل تابعونا.

موعد مسلسل محمد الفاتح

بعد عرض الموسم الأول من مسلسل محمد الفاتح هناك الكثير من التساؤلات حول موعد عرض الموسم الثاني من المسلسل وقد جاء على النحو التالي:

يتم عرض المسلسل في موسمه الثاني في تمام الساعة 9:00 مساء من كل يوم اثنين

يعتبر السلطان محمد الفاتح أحد أهم السلاطين في الدولة العثمانية وهو السابع وقد قام بتولي الحكم بعد مراد الثاني كما أنه تمكن من فتح الفلسطينيين.

يعد هذا المسلسل أحد أبرز المسلسلات التاريخية التي قد لاقت شعبيه وجماهيرية كبيره ينتظرها ملايين المشاهدين

القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح

يوجد عدد من التساؤلات حول موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل محمد الفاتح وأبرز القنوات الناقلة للمسلسل حيث انه سوف يتم عرض المسلسل على قناة آي تي في التركية في تمام الساعة 9:00 على قناة آي تي في التركية وسوف تعاد الحلقة على قناة الفجر الجزائرية ليوم الاثنين وتعاد الحلقة في تمام الساعة 10:30 مساء يوم الثلاثاء.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

يتم استقبال تردد القناه من خلال اتباع التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطا:5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات