الــآن .. استخرج نتائج السبر الترشيحي برابط رسمي عقب ظهورها 2025-2024

يتابع الطلاب والطالبات في جميع أنحاء سوريا، من حلب ودمشق إلى حماة وإدلب وريف دمشق وبقية المحافظات، بكل اهتمام إعلان وزارة التربية السورية عن نتائج امتحانات السبر الترشيحي لطلاب الفرعين العلمي والأدبي، حيث أعلنت الوزارة عن بدء العد التنازلي لإعلان النتائج، وأكدت المصادر الداخلية للوزارة أن النتائج ستُعلن إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي لتسهيل الوصول إليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج السبر الترشيحي

في الأيام الأخيرة، انتشرت العديد من الأنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي حول موعد إعلان نتائج امتحانات السبر الترشيحي، حيث تحدث البعض عن إمكانية الإعلان يوم السبت 30 نوفمبر 2024 أو يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، وبدورها أكدت وزارة التربية والتعليم السورية أن جميع الإجراءات المتعلقة بالامتحانات قد تم الانتهاء منها بنجاح بحلول منتصف نوفمبر 2024، تعتبر امتحانات سبر المرشح من الامتحانات الهامة في سوريا، فهي تشكل نقطة محورية للطلاب في الثانوية العامة، مما يجعلها موضوع اهتمام واسع من قبل الأسر والطلاب ووسائل الإعلام.

خطوات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي في سوريا

يمكن لجميع الطلاب الآن الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي بسهولة من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة:

1. أولًا، التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية.

2. ثم اختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

3. بعد ذلك، الضغط على أيقونة “نتائج السبر الترشيحي”.

4. في الخطوة التالية، يجب إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب في المكان المخصص.

5. بعد إدخال رقم الاكتتاب، يتم كتابة الاسم الكامل للطالب.

6. ثم يتم اختيار القسم الدراسي (العلمي أو الأدبي).

7. وأخيرًا، الضغط على زر “البحث” للحصول على النتيجة.

شروط النجاح في السبر الترشيحي

تتمثل شروط النجاح في امتحانات السبر الترشيحي في عدد من المعايير المحددة التي يجب على الطلاب تحقيقها، ومنها:

1. يجب على الطالب الحصول على 500 نقطة على الأقل من مجموع 1000 نقطة، أي ما يعادل 50% من الإجمالي، حتى لو رسب في إحدى المواد، باستثناء مادة اللغة العربية.

2. كما يتعين على الطالب تحقيق الحد الأدنى من النقاط المطلوبة في كل مادة دراسية على حدة.

اختبار السبر الترشيحي للثانوية العامة في سوريا لعام 2024

وفقًا لما أفاد به محمد صافية، المدير العام للامتحانات في دمشق، فقد تقدم 12,340 طالبًا وطالبة من الفرعين العلمي والأدبي لاختبار السبر الترشيحي للعام الدراسي 2023-2024، وقد تم توزيعهم على 99 مركزًا امتحانيًا في مختلف المحافظات، وبلغ عدد المتقدمين للفرع الأدبي 8,220 طالبًا وطالبة، بينما سجل للفرع العلمي 4,120 طالبًا وطالبة، كما أضاف صافية أن وزارة التربية قد حددت يوم السبت 19 نوفمبر 2024 موعدًا لبدء الامتحانات، على أن تكون الساعة العاشرة صباحًا.

يعد اختبار السبر الترشيحي خطوة حاسمة في تحديد الطلاب الذين يحق لهم التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، لذا فإن الاستعداد المبكر والتخطيط الجيد يعتبران من العوامل الرئيسية التي تضمن النجاح وتحقيق أفضل النتائج.