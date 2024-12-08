“لولو عند الدكتور”.. دلعي أطفالك ونزلي تردد قناة وناسة لولو بيبي الجديد 2024 لمتابعة أجمل الأغاني والأناشيد

يحرص العديد من الآباء والأمهات على توفير الترفيه والراحة لأطفالهم من خلال اختيار أفضل قنوات الأطفال من بين هذه القنوات، تبرز قناة وناسة بيبي التي تقدم محتوى ترفيهي ممتع، يتضمن مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني المناسبة للأطفال من جميع الأعمار وحيث نجحت في كسب ثقة العديد من الأسر بفضل برامجها المتنوعة والممتعة. تتيح القناة للأطفال فرصة التعلم من خلال اللعب والاستمتاع

تردد قناة وناسة بيبي على نايل سات

للاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة بيبي، يجب ضبط ترددها على جهاز الاستقبال الخاص بك. إليك المعلومات اللازمة:

التردد: 11470

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة وناسة بيبي على عرب سات

كما يمكن استقبال قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي عرب سات. إليك تفاصيل التردد:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

جودة الصورة والصوت: عالية HD

خطوات ضبط تردد قناة وناسة بيبي

يمكنك ضبط تردد قناة وناسة بيبي على جهاز الاستقبال بسهولة باتباع الخطوات التالية: