مسلسل ساعته وتاريخه الحلقه الاولى والثانية موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقه الاولى والثانية تعتبر من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الكثير من المشاهدين في كل مكان وذلك بسبب القصة المميزة التي يحكي عنها المسلسل، ولذلك يتساءل الكثير عن موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له للاستمتاع بالمشاهدة للحلقات الجديدة لحظة بلحظة.

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقه الاولى

يجب العلم أنه يتم عرض مسلسل “ساعته وتاريخه” على قناة DMC المصرية، حيث يتم عرض حلقتين كل أسبوع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل ساعته وتاريخه

يمكن ضبط تردد قناة DMC على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4. الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD

تردد قناة DMC على عرب سات

كما يمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD

تردد آخر لقناة DMC على عرب سات

هناك تردد اخر لقناة دي ام سي على القمر الصناعي عرب سات ويمكن ضبطه من خلال هذا التردد:

التردد: 11450.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD

أبرز نجوم المسلسل

هناك العديد من الفنانين المشاركين في هذا المسلسل ومن أهمهم: