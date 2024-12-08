“نزلها لأطفالك”.. تردد قناة بطوط كيدز 2024 على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة بطوط كيدز واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي حققت شعبية واسعة بين الأطفال، حيث تقدم محتوى مميزًا يجذب انتباههم في عالم الكرتون وتتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج على مدار اليوم، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للأسر وتبث القناة بجودة عالية عبر الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات وفي هذا المقال، سنستعرض آخر تحديثات تردد قناة بطوط كيدز.

تردد قناة بطوط كيدز وكيفية استقبالها

تعد قناة بطوط كيدز واحدة من القنوات المفضلة لدى الأطفال، حيث تقدم محتوى غنيًا ومتنوعًا من الكرتون والأغاني وإذا كنت ترغب في استقبال القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، إليك بعض المعلومات الأساسية عن ترددها وكيفية تثبيتها.

تردد قناة بطوط كيدز على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12562

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة بطوط كيدز على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11594

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

كيفية تثبيت قناة بطوط كيدز

يمكنك بسهولة تثبيت قناة بطوط كيدز على كل من نايل سات وعرب سات من خلال اتباع الخطوات التالية: