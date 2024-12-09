خــلال لينـك مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة spa.gov.iq بعموم المحافظات

يمكن لجميع الراغبين في الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق ان يقوموا بالذهاب لموقع مظلتي الحكومي عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة حيث تعد هذه الوجبة الأخيرة احد ابرز الخطوات التي قامت الحكومة بتوفيرها لجميع المواطنين المحتاجين من أجل العمل على توفير الدعم المناسب لهم بالإضافة إلى توفير الحياة الكريمه لهم نظرا لارتفاع جميع الاسعار والظروف الاقتصاديه التي تمر بها جميع البلاد

شروط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

قامت الحكومة العراقية بوضع باقة من أهم الشروط التي يجب أن يقوم المتقدم بتوفيرها لكي يضمن ان يكون اسمه تابع للأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم من اصل عراقي.

صوره من البطاقه التموينيه للشخص المتقدم.

صوره من البطاقه التموينيه للشخص المتقدم. يجب أن تكون جميع المستندات اللازمة معتمدة من الدولة.

يشترط ألا تكون البطاقة الشخصية منتهية الصلاحية.

توفير الأوراق اللازمهطة لاثبات الحالة الاجتماعيه بالاضافه إلى الدخل الشهري للأسرة.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

قامت وزاره العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بالعمل على وضع عدد من الخطوات التي تعمل على تمكين المواطنين من الاستعلام بصوره يسيرة عن اسماء المشمولين من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب اولا الى منصة مظلتي الالكتروني الرسمي.

الذهاب بعد ذلك الى تبويب الرعاية الاجتماعية.

اختيار زر الاستعلام عن اسماء الاشخاص المشمولة في الرعاية.

ادخال بعد ذلك الرقم القومي في التبويب الخاص بذلك.

كتابة جميع البيانات اللازمة مثل اسم المتقدم والمحافظة والعنوان.

ضرورة مراجعة بعد ذلك الرقم الوطني ثم النقر على زر البحث.

سوف تظهر جميع النتائج أمامك على الشاشة ومعرفة إذا كان الشخص تم قبوله أم لا.

مستندات اسماء الرعاية الاجتماعية

عند التسجيل في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يجب تقديم مجموعة من المستندات، هذه المستندات كالآتي: