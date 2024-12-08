الـــوزارة: توضح موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2025 في عموم المحافظات وتكشف العطل الرسمية+ حقيقة تعديل هذا الموعــد

يوجد عدد كبير من التساؤلات حول موعد امتحانات نصف السنة في العراق في الوقت الراهن حيث ينتظر عدد كبير من الطلاب والطالبات اداء الاختبارات التي تحدد مستوى الطلاب في الفصل الدراسي الأول كما يقوم اولياء الامور ايضا بالتساؤل عن التوقيت المحدد لبدء الاختبارات من قبل وزاره التربيه والتعليم العراقيه ولمعرفة تفاصيل اكثر حول هذا الشأن يرجى المتابعة.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2025

قامت وزاره التربية العراقية بالإشارة على اعتمادها موعد امتحانات نصف السنة العراق 2025 وسوف تكون الاختبارات بحسب الخطة الزمنية في التوقيت التالي ولا حقيقة لتأجيل هذه الامتحانات، ويكون الموعد كالآتي:

تبدأ اختبارات المرحلة الابتدائية في يوم 13 يناير 2025.

تبدأ مرحلة الاختبارات لنصف السنة للمرحلة الثانوية في العراق اعتبارا من يوم 11 يناير 2025.

قامت وزاره التربيه العراقية بتوضيح الدراسة المتوسطة سوف تبدأ في يوم 20 مايو 2025.

لم تقم وزارة التربية بتحديد الموعد النهائي لامتحانات المرحلة الإعدادية بعد.

موعد العطلة الربيعية العراق 2025

حددت وزارة التربية العراقية موعد العطلة الربيعية حيث انها سوف تبدأ من يوم 22 يناير 2025 وسوف تستمر حتى يوم 5 فبراير 2025 واليكم الجدول الخاص بالعطلات الرسمية في العراق: