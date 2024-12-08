ارتفاع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد 8-12-2024

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 8 من شهر ديسمبر 2024 في محلات الصاغة، فيما أن قيمة الارتفاع بلغت نحو 5 جنيهات لعيار 21، وبالنسبة للمصنعية فإنها تختلف قيمتها من تاجر إلى أخر، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لأسعار المشغولات الذهبية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الأحد

وفقًا لأخر تحديثات لأسعار المشغولات الذهبية داخل محلات الصاغة، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب من عيار 24 إلى 4246 جنيه للشراء، وللبيع 4269 جنيهًا للجرام الواحد بدون المصنعية أو الضريبة.

كذلك فإن سعر الذهب عيار 22 بلغ نحو 3887 جنيهًا للشراء، والبيع 3908 جنيهًا للجرام الواحد.

ناهيك عن وصول سعر الذهب عيار21 لـ 3715 جنيهًا للشراء، أما سعر البيع سجل نحو 3730 جنيهًا للبيع بدون المصنعية.

تحديثات أسعار الذهب

وعن أخر تحديثات لأسعار الذهب داخل محلات المجوهرات، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وفقًا لما يلي:-