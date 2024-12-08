متـابـعة مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري ابطال افيريقيا عـبر تردد قناة بين سبورت pyramids fc vs djoliba ac.. ماتش بيراميدز في دوري الابطال

من المباريات المرتقبة هذا المساء مباراة بيراميدز ودجوليبا ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تعد هي البطولة الأهم في قارة أفريقيا والتي ينافس فيها ناديين مصريين هما النادي الأهلي ونادي بيراميدز، وإليكم أهم المعلومات حول مباراة نادي بيراميدز ودجوليبا المالي في السطور التالية.

مباراة بيراميدز ودجوليبا

من المقرر أن يتم إقامة مباراة بيراميدز ودجوليبا ضمن منافسات الجولة الثانية في دورى المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تكون المباراة على النحو التالي:

من المقرر أن يتم إقامة مباراة نادي الزمالك ومنافسه نادي دجوليبا المالي اليوم الأحد الموافق 7 ديسمبر لعام 2024، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

كما أنه من المقرر أن يكون اللقاء على ستاد 26 مارس في العاصمة المالية باماكو.

ونجح نادي بيراميدز في تصدر مجموعته بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل هدف على نظيره ساجراد الانجولي.

مجموعة بيراميدز

تأتي مباراة بيراميدز ودجوليبا ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تقام اليوم في تمام الساعة السادسة مساء وجاءت مسيرة بيراميدز في مجموعته على النحو التالي: