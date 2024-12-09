طريقة تسجيل موعد منحة البطالة الجزائر “أعرف الشروط وطريقة التقديم عبر الوكالة الوطنية للتشغيل”

أعلنت الوكالة الوطنية التشغيل عن بدء تسجيل موعد منحة البطالة لعام 2025، حيث يهدف ذلك البرنامج إلى دعم الشباب العاطلين عن العمل لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، ويمكن التقديم بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد.

تسجيل موعد منحة البطالة

يمكن التسجيل في موعد منحة البطالة في الجزائر بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل.

اختار كلمة منحة البطالة من الخيارات المتاحة في القائمة، ثم كلمة التسجيل.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الأماكن المخصصة لها بشكل دقيق.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

إرفاق المستندات اللازمة في الحقول الفارغة.

النقر على كلمة تسجيل، ويمكن طباعة وتوقيع التعهد بصحة البيانات بعدها وتقديمه خلال المقابلة الشخصية.

شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر

يلزم توافر عدة شروط من أجل التسجيل في منحة البطالة في الجزائر والاستفادة من الدعم، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: