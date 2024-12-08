مــتــابعــة مباراة الزمالك وانيمبا في الكونفدرالية خــلال تردد قنوات بي ان سبورت alzmalk vs enyimba.. ماتش الزمالك حمــاسي لا تفوتــه

من المباريات المنتظرة مباراة الزمالك وانيمبا وذلك ضمن منافسات دوري المجموعات في بطولة الكونفدرالية الذي يشارك فيه نادي الزمالك والنادي المصري، حيث جاءت القرعة لتضم الفريقين المصريين في نفس المجموعة الرابعة، وبذلك تكون المنافسة على أشدها، وإليكم أهم المعلومات عن المباراة المرتقبة لنادي الزمالك و نادي انيمبا في السطور التالية.

مباراة الزمالك وانيمبا

يحاول أبناء ميت عقبة مواصلة انتصاراتهم في مباراة الزمالك وانيمبا والتي تقام ضمن منافسات المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية، حيث من المتوقع أن تكون المباراة على النحو التالي:

من المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر لعام 2024.

حيث من المقرر أن تقام المباراة على ملعب انيميا في نيجريا، ويتوقع الجميع أن يواصل الزمالك انتصاراته ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المجموعات وذلك بعد أن فاز على منافسه في المجموعة بلاك بولز.

وسوف يتم تقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت القطرية بتعليق المعلق محمد على.

ترتيب مجموعة الزمالك

في إطار حديثنا عن مباراة الزمالك وانيمبا موضح لكم ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية والتي تضم نادي الزمالك ونادي المصري، وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

جاء ترتيب النادي المصري في الصدرة برصيد ثلاث نقاط.

بينما جاء ترتيب نادي الزمالك في المركز الثاني وذلك برصيد ثلاث نقاط وفارق الأهداف الذي كان في صالح النادي المصري.

نادي بلاك بولز في المركز الثالث بلا نقاط، ومعه نادي انيمبا دون رصيد من النقاط أيضا.

وجدير بالذكر أنه من المقرر أن تقام المباراة بين نادي المصري ومنفسه الموزمبيقي بلاك بولز على ملعبه في تنام الساعة التاسعة مساء اليوم.

مباراة alzmalk vs enyimba

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم: