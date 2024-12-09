موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد منتخب إثيبوبيا في تصفيات أمم افريقيا 2025

يترقب عدد كبير من مشجعي الكرة موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ضمن الجولة الخامسة، كما أن هذه المباراة حاسمة وقد تنتظر الجماهير المصرية مسيرة المنتخب القادمة مع توقع حلم الوصول إلى كأس العالم.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

هناك موعد محدد سوف تقام فيه مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وهذا الموعد هو:

يستعد منتخب مصر لمباراة مهمة أمام اثيوبيا ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026

يتم إقامة المباراة في أديس أبابا.

اللقاء المحدد في الأيام 17,18,19 من شهر مارس القادم لعام 2025.

لم يتم الإعلان عن الملعب التي سوف تقام عليه المباراة حتى الآن.

تعتبر مباراة إثيوبيا محطة حاسمة في مشوار الفراعنة نحو التأهل لمونديال 2026 التي سوف تقام في كندا وأمريكا والمكسيك.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر القادمة

هناك بعض القنوات التي سوف تقوم بنقل مباراة منتخب مصر القادمة في مارس 2025، وهذه القنوات هي:

هناك بعض القنوات التي سوف تقوم بنقل مباراة مصر وإثيوبيا القادم، وهذه القنوات تتمثل في الآتي:

يمكن مشاهدة مباراة منتخب مصر القادمة على شبكة قنوات بين سبورت القطرية، والتي تعتبر الجهة المالكة لحقوق بث هذه المباراة.

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت عن طريق منصات الشبكة.

يرجى الحفاظ على حقوق ملكية نشر المباراة على القنوات الناقلة، علمًا بأنها تعتبر من ضمن القنوات مدفوعة الأجر ويجب أن يتم الاشتراك بها بمقابل مالي.