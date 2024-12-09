أدخل حالًا على رابط فحص الغاز في فلسطين عبر الموقع الرسمي لهيئة البترول 2024

أعلنت وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للبترول في غزة عن رابط فحص الغاز من أجل معرفة التفاصيل التي تخص كمية الغاز المراد استلامها وكيفية الحصول عليها لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لكي يتم التوزيع بشكل عادل وبكل شفافية بما يتماشى مع احتياج المواطن.

رابط فحص الغاز

يمكن الاستعلام عن كافة التفاصيل التي تخص كمية الغاز في قطاع غزة، عن طريق الرابط التالي:

الذهاب إلى رابط فحص الغاز غزة .

تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية في الحقل المخصص له.

النقر على أيقونة فحص الغاز من الخيارات المتاحة في القائمة.

إدخال البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة لها بشكل دقيق.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

النقر على كلمة استعلام وسوف تظهر كافة التفاصيل التي تخص كمية الغاز وكيفية الحصول عليه وكمية الاستلام.

آلية توزيع الغاز في غزة

يتم توزيع الغاز في قطاع غزة وفقا لآلية محددة، وهي كالتالي: