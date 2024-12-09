اون لاين .. رابط فتح حساب بنك الخرطوم السوداني “لجميع المقيمين خارج السودان”

أعلن بنك الخرطوم منذ فترة قصيرة عن رابط لاح حساب بنك الخرطوم، وتعتبر تلك الخدمة من أهم الخدمات التي يقدمها للعملاء من أجل توفير الوقت والجهد لهن وتسهيل إجراءات فتح الحساب في ظل غلق بعض فروع البنك نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد، ويلزم توافر عدة شروط مطلوبة في العميل المتقدم لإمكانية فتح الحساب بكل سهولة.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم

يمكن فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى رابط بنك الخرطوم الإلكتروني .

تسجيل الدخول عن طريق إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

النقر على كلمة الخدمات المصرفية من الخيارات المتاحة في القائمة.

تحديد كلمة فتح حساب بنكي.

تعبئة النموذج بالبيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة لها بشكل دقيق.

إرفاق الوثائق اللازمة لفتح الحساب بشكل صحيح.

النقر على كلمة إرسال الطلب، وسوف يتم إرسال رسالة نصية برقم الحساب البنكي.

شروط فتح حساب بنكي أون لاين

لكي يتم فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم أون لاين فيلزم توافر عدة شروط مطلوبة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: