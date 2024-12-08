“Zamalek vs Enyimba“ مباراة الزمالك ضد إنيمبا اليوم كأس الكونفدرالية الجولة الثانية.. ماتش نااار على بين سبورت

مباراة الزمالك وإنيمبا اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 هي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025، حيث من المقرر أن تقام المباراة على ملعب “غودسويل أكبابيو” في نيجيريا في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و7 مساءً بتوقيت السعودية، حيث ستقام تلك المباراه خارج الديار ولذلك يسعى ناني الزمالك بقوه الى الفوز بها وحصد الثلاث نقاط لتقربه أكثر من حصد البطولة للمرة الثانية على التوالي وخاصة بعد الفوز على النادي الاهلي الغريب التقليدي بكاس السوبر الافريقي.

مباراة الزمالك ضد إنيمبا اليوم

ينتظر الكثير من محبي وعاشقي كره القدم في كل مكان مباراه الزمالك ضد انيمبا اليوم في بطولة الكونفدراليه الافريقية وذلك في الجولة الثانية من البطولة بعد فوز نادي الزمالك في الجولة الاولى، بينما خسر نادي انيمبا امام نادي المصري في تلك الجولة ليتواجد في اواخر الجدول بدون أي نقاط بينما يتصدر نادي الزمالك الجدول برصيد ثلاث نقاط.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا

يمكن ضبط تردد بي ان سبورت 6 المشفرة الناقلة للبطولة وذلك من خلال التردد التالي:

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل الزمالك لمباراة اليوم

أعلن جوميز المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه لمباراة اليوم ضد نادي انيمبا في بطوله الكونفدرالية الافريقية، حيث جاء التشكيل كما يلي: