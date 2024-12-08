احلى لوليات صغار تردد قناة وناسة الجديد 2025 على القمر الصناعي اللان

تبحث أولياء الأمور من الأمهات والآباء عن القنوات المسلية للأطفال، للقيام بتنزيلها على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، لتكون قناة وناسة أطفال من أكثر القنوات الفضائية التي تستطيع تلبية احتياجات المتابعين والمشاهدين في الدول العربية، بالإضافة إلى أن القناة استطاعت أن تجذب ملايين المتابعين في فترة وجيزة بتقديمها إلى المحتوى الرائع التي تقوم القناة على إذاعتها، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

جدول تردد قناة وناسة أطفال

ويمكنك تحميل التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على النايل سات، لمتابعة كل ما تقدمه من محتوى ترفيهي وديني وتعليمي، وفقًا لما جاء في الجدول التالي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة النايل سات التردد الخاص بالقناة 11470 معامل الترميز للقناة 27500 معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة 5/6 استقطاب وناسة عمودي

تحديث تردد قناة وناسة على العرب سات

أما عن البيانات الخاصة باستقبال قناة وناسة على العرب سات، فجاءت كما في الجدول التالي:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات التردد الثاني 11270 معامل الترميز الجديد 27500 استقطاب القناة عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6

خطوات تثبيت قناة وناسة أطفال

وعن الخطوات المعنية باستقبال قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، كما يأتي:-