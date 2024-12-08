“ماتش الزمالك“ مباراة الزمالك وإنيمبا اليوم الكونفدرالية الأفريقية على تردد قناة بين سبورت

مباراة الزمالك وإنيمبا اليوم دوري ابطال افريقيا 2024 الجوله الثانيه من اكثر الاشياء التي تشغل محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي داخل العديد من الدول وذلك بسبب الشعبية الكبيرة التي يمتلكها نادي الزمالك والتي جعلت الكثير من محبي وعاشقي كورة القدم في كل مكان يبحثون عن موعد المباراة والقنوات الناقله له للاستمتاع بمشاهدة أحداث المباراة، حيث يسعى نادي الزمالك في تلك المباراة للفوز وحصد الثلاث نقاط التي لا غنى عنها والتي تقربه بشكل اكبر لحصد البطولة الأفريقية للمرة الثانية على التوالي.

مباراة الزمالك وإنيمبا اليوم

يدخل نادي الزمالك تلك المباراة بمعنويات مرتفعة وذلك بعد فوزه في المباراة الاولى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا

من المقرر ان تكون مباراة الزمالك أمام نادي أنيمبا مساء اليوم الاحد الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2024 في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN Sports HD 6 بتعليق المعلق محمد فوزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، والحكم الجزائري مصطفى غربال سيكون حكم الساحة.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد إنيمبا

من المتوقع أن يدخل نادي الزمالك في مباراته اليوم امام فريق انيمبا بتشكيل مكون من: