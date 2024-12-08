تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة أحداث الحلقة 174 مسلسل قيامة عثمان بعد البرومو التشويقي.. مفاجآت كثيرة في انتظارك

زاد البحث بشكل كبير عن تردد قناة الفجر الجزائرية وذلك بعد البدء في بث حلقات الجزء السادس من المسلسل والذي يحمل في طياته الكثير من الأحداث الشيقة التي جذبت انتباه المشاهدين واستحوذت على أذواقهم، ويمكنك بكل سهولة مشاهدة حلقات المسلسل الرائعة والمميزة من خلال شاشة قناة الفجر الجزائرية والتي تتمثل أهم المعلومات عنها في التالي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

إن تردد قناة الفجر الجزائرية يعد من الترددات التي زاد البحث عنها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وخاصة مع اشتداد مشاهد المسلسل والذي يمتلك شعبية كبيرة من المشاهدين، وإليكم أهم المعلومات التي تدور حول معلومات القناة في التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو الفجر الجزائرية.

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 12034.

أما عن معدل ترميز القناة فهو 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

معامل استقطاب اتجاه القناة هو أفقي.

أما عن جودة بث القناة فهو HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة هو الفجر الجزائرية.

القمر الصناعي هو عرب سات.

معدل الترميز هو 27500.

أما عن معدل تصحيح الخطأ فهو ¾.

أما عن معامل استقطاب اتجاه القناة فهو عمودي.

جودة بث القناة hd.

كيفية ضبط القناة

بعد الاطلاع على تردد قناة الفجر الجزائرية نوضح لكم خطوات ضبط القناة التي تمكن المشاهدين من متابعة القناة والتي جاءت على النحو التالي: