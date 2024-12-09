خطوات تثبيت تردد قناة اون تايم سبورت على نايل سات الجديد 2025 “هنــــا”

يبحث الكثير من الأشخاص عشاق الرياضة عن التردد الخاص بقناة أون تايم سبورت الرياضية من أجل مشاهدة البرامج والمباريات والبطولات الرياضية بشكل مباشر على مدار 24 ساعة بدون تشفير أو تشويش ويمكن ضبطها بكل سهولة على جهاز الرسيفر.

تردد قناة اون تايم سبورت على نايل سات

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة عن طريق معرفة التردد الخاص بها وهو

تردد القناة هو 10853.

معامل الاستقطاب أفقي h.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة sd.

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات على جهاز الرسيفر عن طريق معرفة التردد الخاص بها وهو:

تردد القناة هو 12379.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة hd.

طريقة ضبط قناة أون تايم سبورت

توجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل ضبط قناة أون تايم سبورت على جهاز الرسيفر، وهذه الخطوات هي: