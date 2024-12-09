نزلها حالًا .. خطوات تثبيت تردد قناة SSC السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر سات

تردد قناة SSC هو عبارة عن تردد يمكن من خلاله تحميل القناة ومشاهدة البرامج والمباريات التي يقوم بعرضها لحظة بلحظة، حيث أنها تحظى بمكانة كبيرة من جميع أنحاء العالم، ويمكن ضبطها على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات من قبل عشاق كرة القدم والرياضة.
تردد قناة SSC
يمكن متابعة قناة إس إس سي السعودية والاستمتاع بما تذيعه من مباريات من خلال التردد التالي:
- تردد القناة هو 11523.
- معدل الترميز 27500
- معامل الاستقطاب عمودي
- معامل تصحيح الخطأ 3/4.
- القمر الصناعي هو النايل سات.
- جودة القناة hd.
تردد قناة ssc الرياضية على عرب سات
يمكن ضبط قناة ssc الرياضية على القمر الصناعي عرب سات عن طريق التردد التالي:
- تردد القناة 12380.
- معدل الاستقطاب أفقي
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚.
- جودة القناة hd.
مزايا قناة إس إس سي الرياضية
تميزت قناة ssc الرياضية بعدة مزايا جعلتها من أشهر القنوات الرياضية العربية حيث تميزت بما يلي:
- عرض الكثير من المباريات على الهواء مباشرة للعديد من البطولات المحلية والقارية.
- الجودة العالية للصورة والصوت في المحتوى الذي تقدمه هذه القناة.
- استخدام الأساليب المتطورة والأجهزة الحديثة في البث ونقل المباريات.
- يعمل لدى القناة أفضل المذيعين والمعلقين الرياضيين وأشهر مقدمي البرامج.
- استضافة أشهر الخبراء في الرياضة وخاصة كرة القدم من أجل القيام بتحليل المباريات والتعليق عليها.
- توفر جميع المباريات الحصرية بجودة عالية، دون الحاجه لمشاهدة تلك المباريات في الاستاد على الإطلاق.