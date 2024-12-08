باقي كم يوم؟ .. موعد صرف راتب المعين المتفرغ في العراق 2024 لشهر ديسمبر

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موعد صرف راتب المعين المتفرغ لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، حيث يتم تقديم هذا الدعم من قبل الحكومة العراقية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين مستوى المعيشة، كما يمكن التقديم عليها بشكل إلكتروني من الموقع الرسمي للوزارة لتوفير الوقت والجهد على المواطن.

موعد صرف راتب المعين المتفرغ

يمكن صرف راتب المعين المتفرغ لذوي الإعاقة من كل شهر ميلادي في الموعد التالي:

يتم صرف راتب المعين المتفرغ ما بين يوم 20 إلى يوم 25 من كل شهر ميلادي.

يمكن تغيير موعد الصرف سواء تقديمه أو تأخيره يوم واحد في حالة توافق اليوم مع إجازة أو عطلة رسمية أو أسبوعية.

خطوات التسجيل في استمارة المعين المتفرغ

يمكن التقديم للتسجيل في استمارة المعين المتفرغ بشكل إلكتروني، عن طريق اتباع الخطوات الآتية: