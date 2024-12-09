اتفرج دلوقتي وأبدء غني مع أطفالك .. تردد قناة طيور الجنة 2025 الجديد على القمر الصناعي نايل سات

تبحث الكثير من الأمهات عادة عن تردد قناة طيور الجنة 2025 التي تخص قنوات الأطفال من أجل تعليمهم واستمتاعهم بالمحتوى التي تقوم بتقديمه سواء التعليمي أو الثقافي أو الترفيهي بالإضافة إلى أن قناة طيور الجنة، ويمكن ضبطها على نايل سات أو عرب سات.

تردد قناة طيور الجنة 2025

هناك تردد خاص بقناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات يمكن من خلاله مشاهدة المحتوى التي تقوم بعرضه للأطفال وهذا التردد هو:

تردد قناة طيور الجنة هو 11258.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات وهذا التردد يكون كالآتي:

تردد القناة هو 11310.

معدل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون ¾.

معامل الاستقطاب يكون عمودي.

مميزات قناة طيور الجنة

هناك العديد من المميزات التي تتميز بها قناة طيور الجنة الخاصة بالأطفال وهذه المميزات تتمثل في الآتي: