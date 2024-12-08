استمتع مع اغاني الأطفال الحصرية على تردد قناة طيور بيبي 2025 “هنـــا”

تود الكثير من الأمهات معرفة التردد الخاص بقناة طيور بيبي الجديد 2025 من أجل ضبطه على جهاز الرسيفر ومشاهدة المحتوى التي تقوم بعرضه للأطفال، حيث أنهت تقوم بتقديم محتوى جيد ومفيد يجمع بين البرامج التعليمية والثقافية ونقل العديد من الأفكار المختلفة لهم.

تردد قناة طيور بيبي 2025

يمكن ضبط تردد قناة طيور بيبي الجديد على نايل سات عن طريق معرفة التردد الخاص بها وهو:

تردد القناة هو 11274.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي .

معامل تصحيح الخطأ ¾.

القمر الصناعي هو النايل سات.

جودة القناة hd.

تردد قناة طيور بيبي الجديد على عرب سات

هناك تردد خاص بقناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي عرب سات وهو:

تردد القناة هو 11351

معدل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة القناة hd.

مميزات قناة طيور بيبي

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة طيور بيبي الخاصة بالأطفال عن غيرها من باقي القنوات الأخرى وهذه المميزات تتمثل في الآتي:

تعتبر من افضل القنوات التعليمية التي تخص الأطفال.

تساهم في تعليم الطفل طريقة التلوين والرسم.

تتميز بسهولة تنزيلها وتثبيتها على جميع الأقمار الصناعية.

بث الروح الأخلاقية.

تقوم بعرض المحتوى بجودة عالية من حيث الصوت والصورة دون تشفير أو تشويش.