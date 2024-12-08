احصلي على 800 درهم.. رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz

التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت، تعتبر منحة المرأة الماكثة في البيت هي إحدى أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة الجزائرية لدعم السيدات من ربات المنزل الذين لا يعملون حيث تساعدهم المنحة في التغيير والتحسين من أوضاعهم الاقتصادية كمان تحاول التعزيز من دور المرأة في الأسرة والمجتمع ويتطلب الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت توفر مجموعة من الشروط كما يتم التقديم بشكل الكتروني عبر مجموعة من الخطوات سوف نتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت

التقديم على منح المرأة الماكثة في البيت يكون من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل عبر الخطوات التالية:

اولا سوف تقوم بالذهاب الى الموقع الالكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل و الدخول اليه اضغط هنا.

وبعد تسجيل الدخول يتم الضغط على “منحة المرأة الماكثة في البيت”.

لتنتقل بعد ذلك الى النافذه الخاصة بالبيانات فيتم ادخال البيانات المطلوبة المتقدمة للحصول على المنحة.

يتم الضغط على تسجيل حتى تنتهي عملية التقديم على المنح.

شروط الإستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت

حتى تتمكن السيدات في الجزائر من الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت فإن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر فيهم هذه الشروط تأتي على النحو التالي: