كيفية التقديم في مسابقة سوناطراك الجزائر 2024؟ وأهم التخصصات المطلوبة

أعلنت الشركة الجزائرية سوناطراك، الرائدة في مجال النفط والغاز، عن فتح باب التوظيف من خلال مسابقة سوناطراك الجزائر 2024 وتهدف هذه المبادرة إلى استقطاب الكوادر الشابة من الجامعيين ذوي التخصصات الفنية والهندسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات البشرية داخل الشركة ودعم مسيرتها نحو النمو والتطور وفي هذا المقال، سنتناول جميع التفاصيل المتعلقة بالمسابقة، بما في ذلك التخصصات المطلوبة وآلية التقديم.

كيفية التقديم في مسابقة سوناطراك الجزائر 2024

أعلنت شركة سوناطراك، الرائدة في قطاع النفط والغاز في الجزائر، عن فتح باب التقديم لمسابقتها لعام 2024 وتعتبر هذه المسابقة فرصة ذهبية للانضمام إلى واحدة من أبرز الشركات في مجال الطاقة، حيث تقدم سوناطراك رواتب وحوافز تنافسية، بالإضافة إلى فرص فريدة للتدريب والتطوير المهني وإليك الخطوات اللازمة للتقديم في هذه المسابقة:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة سوناطراك.

قم بملء الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات الشخصية والمؤهلات الأكاديمية المطلوبة.

احرص على تحميل الوثائق الضرورية مثل شهادة التخرج، السيرة الذاتية، وأي مستندات أخرى مطلوبة.

تأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة قبل المتابعة.

اضغط على زر “إرسال الطلب” لإتمام عملية التسجيل.

شروط التقديم

حددت شركة سوناطراك مجموعة من الشروط الأساسية للتقديم في مسابقة 2024، وهي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة في أحد التخصصات المطلوبة. ضرورة إتقان اللغة الفرنسية أو الإنجليزية كتابةً وتحدثًا. يتعين أن يتمتع المتقدم بمهارات جيدة في التواصل والقدرة على العمل ضمن فريق. ينبغي أن يكون المتقدم مستعدًا للعمل في مختلف مواقع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجزائر. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 38 عامًا.

التخصصات المطلوبة

تسعى سوناطراك لتلبية احتياجاتها من خلال استقطاب الكفاءات في عدة تخصصات، منها: