اضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات الفضائية في الوطن العربي، حيث تجذب ملايين المشاهدين بفضل محتواها المتنوع من الأفلام والمسلسلات العربية والتركية وتميزت القناة بعرضها لأهم الأعمال الدرامية، بما في ذلك المسلسل التركي الشهير “قيامة عثمان”، الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة وبعد تحديث تردد القناة القديم، تزايدت استفسارات المتابعين حول التردد الجديد، لذا سنستعرض في هذا المقال تفاصيل التردد والخطوات اللازمة لاستقباله.

تردد قناة الفجر الجزائرية

على قمر نايل سات:

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

على قمر عرب سات:

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

كيفية تثبيت قناة الفجر الجزائرية

تقدم قناة الفجر الجزائرية محتواها المميز مجانيًا على مدار 24 ساعة، مما ساهم في شهرتها الواسعة في جميع أنحاء العالم العربي ولتسهيل عملية استقبال القناة، إليك الخطوات اللازمة لتثبيتها:

الدخول إلى قائمة التحكم: اضغط على زر القائمة الرئيسية في جهاز التحكم عن بعد اختيار الإعدادات: بعد الدخول إلى الإعدادات، ابحث عن خيار “التنزيل اليدوي” تحديد القمر الصناعي: اختر القمر الصناعي الذي ترغب في البحث عنه إدخال التردد الجديد: أدخل معلومات التردد الجديد للقناة بدء البحث: اضغط على خيار البحث للعثور على القناة حفظ القناة: بعد إتمام البحث، انقر على زر حفظ لتثبيت القناة

تعتبر قناة الفجر الجزائرية خياراً ممتازاً لعشاق الدراما العربية والتركية، حيث تقدم محتوىً متنوعاً يجذب جميع الأعمار ومع التحديثات الأخيرة لتردد القناة، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بتجربة مشاهدة متميزة واتبع الخطوات المذكورة لتثبيت القناة بسهولة على جهازك، واستمتع بأفضل العروض التلفزيونية.