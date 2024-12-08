“بــرواتــب تصــل لـ15000 ريــال“ رابط التقديم على وظائف وزارة العمل للمصريين في السعودية 2024 labour.gov.eg

أعلنت وزارة العمل المصرية منذ ساعات قليلة عن توافر وظائف للمصريين داخل المملكة العربية السعودية، وكشفت الوزارة انه يمكن لكافة المواطنين الراغبين في التقديم على الوظائف للتخصصات المطلوبة باتباع الخطوات التي وضعتها وزارة العمل، حيث كشفت انه هناك بعض التخصصات المطلوبة سواء كانت إدارية أو هندسية والتي من شأنها ان تعمل ضمن مشاريع البنية التحتية وكذلك محطات معالجة المياه في المملكة داخل شركة (المياه الخليجية للمقاولات).

وظائف وزارة العمل في السعودية 2024

كشف مكتب التمثيل العمالي بالرياض برئاسة الملحق العمالي محمد عليان انه يوجد بعض الوظائف للمصريين داخل المملكة العربية السعودية في التخصصات المطلوبة برواتب تصل الى 15.000 ريال سعودي.

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة العمل في السعودية 2024

حددت وزارة العمل بعد التخصصات المطلوبة في الوظائف داخل المملكة والتي تتمثل فيما يلي:

مطلوب 5 مهندسين ميكانيكا، بخبرة تتراوح ما بين 5 إلى 15 سنة.

مطلوب 5 مهندسين مدني، بخبرة تتراوح ما بين 5 إلى 15 سنة.

مطلوب 2 محاسبين بخبرة تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات في شركات مقاولات ومشاريع بنية تحتية.

مطلوب مهندس ميكانيكا مشتريات، بخبرة تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات.

مطلوب 5 مهندسين كهرباء متخصصين بخبرة تتراوح من 5 إلى 15 سنة.

مميزات وظائف السعودية 2024

هناك بعض المميزات التي تميز وظائف وزاره العمل داخل السعوديه والتي تجعل الكثير من الشباب يتقدمون عليها ومن تلك المميزات ما يلي:

مرتبات من 4.000 إلى 15.000 ريال سعودي.

توفير تذاكر طيران ذهاب وعودة.

توفير السكن المجاني.

توفير إقامة داخل المنشآت.

توفير تأمين صحي شامل.

توفير بيئة عمل آمنة.

رابط وظائف وزارة العمل في السعودية 2024

اوضحت وزاره العمل انه يمكن التقديم على الوظائف داخل المملكه العربيه السعوديه من خلال الرابط التالي https://www.labour.gov.eg/.