أنا لولو الشطورة.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات وأهم مميزات القناة

تعتبر قناة وناسة واحدة من الوجهات الترفيهية المفضلة للأطفال وعائلاتهم في الوطن العربي، وتتميز القناة بمحتوى متنوع يجمع بين التسلية والفائدة، مما يجعلها خياراً رائعاً لتنمية مهارات الأطفال وتعليمهم بأسلوب ممتع وقد حققت القناة شعبية كبيرة، مما دفع العديد من المتابعين للبحث عن ترددها الجديد لمتابعة برامجها المميزة.
تردد قناة وناسة للأطفال
إليكم تفاصيل تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة:
على قمر نايل سات:
- التردد: 11470
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي (V)
- عامل تصحيح الخطأ: ⅚
- الجودة: SD
على قمر عرب سات:
- التردد: 11270
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- عامل تصحيح الخطأ: 3/4
مميزات قناة وناسة
تتميز قناة وناسة بعدد من الخصائص التي جعلتها محبوبة لدى الأطفال وأولياء الأمور، ومن أبرز هذه المميزات:
- تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تجمع بين الجوانب التعليمية والترفيهية، مما يساعد في تنمية عقول الأطفال ومهاراتهم.
- تضم القناة شخصيات كرتونية مثل لولو، التي أصبحت رمزاً محبوباً لدى الأطفال، مما يعزز من جذب انتباههم.
- تقدم القناة مجموعة من الأغاني والأناشيد التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام والمفاهيم الأساسية بطريقة ممتعة.
- تسعى القناة إلى تعزيز القيم مثل التعاون والاحترام والأمانة من خلال القصص والحكايات التي تعرضها.
- تهتم القناة بتقديم برامجها باللغة العربية الفصحى، مما يسهم في تعزيز اللغة لدى الأطفال.
- تتميز برامج القناة بجودة عالية من حيث الصوت والصورة، حيث يتم اختيار أفضل المؤثرات الصوتية والمرئية لتقديم تجربة مشاهدة ممتعة.
- تضمن القناة تقديم محتوى خالٍ من المشاهد غير المناسبة، مما يجعلها خياراً آمناً للأطفال.
- تقدم القناة برامج تلبي احتياجات الأطفال من مختلف الأعمار، بدءاً من البرامج التعليمية وصولاً إلى المسلسلات الكرتونية.