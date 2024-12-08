أنا لولو الشطورة.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات وأهم مميزات القناة

تعتبر قناة وناسة واحدة من الوجهات الترفيهية المفضلة للأطفال وعائلاتهم في الوطن العربي، وتتميز القناة بمحتوى متنوع يجمع بين التسلية والفائدة، مما يجعلها خياراً رائعاً لتنمية مهارات الأطفال وتعليمهم بأسلوب ممتع وقد حققت القناة شعبية كبيرة، مما دفع العديد من المتابعين للبحث عن ترددها الجديد لمتابعة برامجها المميزة.

تردد قناة وناسة للأطفال

إليكم تفاصيل تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة:

على قمر نايل سات:

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

عامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: SD

على قمر عرب سات:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

عامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة وناسة

تتميز قناة وناسة بعدد من الخصائص التي جعلتها محبوبة لدى الأطفال وأولياء الأمور، ومن أبرز هذه المميزات: