سجل فوراً واحصل على 800 د.ج.. منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر وكيفية طلب المنحة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن بدء التسجيل في “منحة المرأة الماكثة في البيت” لعام 2025، التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي للسيدات اللواتي لا يعمل ولا يمتلكن مصادر دخل كافية ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة النساء في تحسين ظروفهن الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وسنستعرض في هذا المقال خطوات التسجيل والشروط اللازمة للتقديم.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

يمكن للسيدات الجزائريات التسجيل في المنحة بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل إليك الخطوات اللازمة للتسجيل:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” الموجودة في القائمة الرئيسية.

اختيار “منحة المرأة الماكثة في البيت”

تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق

النقر على خيار الموافقة على الشروط والأحكام

الضغط على زر “إرسال الطلب” لإنهاء عملية التسجيل

الشروط اللازمة للتقديم

للتقديم على المنحة، يجب توفر بعض الشروط الأساسية في المتقدمة، وهي:

يجب أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية. ينبغي أن تكون الإقامة مستمرة داخل الجزائر. يجب أن تكون من محدودي الدخل، ولا تمتلك دخل ثابت. يتعين ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 عاماً وألا يتجاوز 40 عاماً. يجب ألا تكون المتقدمة قد استفادت من أي نوع آخر من الدعم الاجتماعي. يجب ألا تمتلك المتقدمة أي أملاك ذات قيمة عالية.

تعتبر “منحة المرأة الماكثة في البيت” فرصة هامة لدعم السيدات في الجزائر، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم من خلال اتباع خطوات التسجيل الموضحة أعلاه، يمكن للنساء المؤهلات الحصول على دعم مالي يعينه في حياته اليومية.