يروي قصص واقعية “أبرزها قصة نيرة أشرف” .. موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه 2024

يبدأ موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع ومناخ مشاهدته عبر قنوات التواصل الاجتماعي والمنشآت الإلكترونية لكي يغطي مشاهدة كبيرة من قبل الجمهور، وقد يشارك في ذلك المسلسل عدد كبير من النجوم الكبار بعد عرض البرومو الرسمي للمسلسل على قناة dmc.

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

سوف يتم عرض مسلسل ساعته وتاريخه الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم الكبار في الموعد التالي:

يتم عرض مسلسل ساعته وتاريخه في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في يومي الخميس والجمعة.

يمكن مشاهدة المسلسل عبر قناة dmc.

عرض مسلسل ساعته وتاريخه على قناة دبي يتم في مواعيد لاحقة لم يتم تحديدها بعد.

يمكن مشاهدة حلقات مسلسل ساعته وتاريخه قبل عرضها على الشاشات التليفزيونية بحوالي 24 ساعة .

قصة مسلسل ساعته وتاريخه

تدور أحداث مسلسل ساعته وتاريخه حول قضايا مثيرة وشيقة وواقعية يتم حلها بواسطة العدالة المصرية، وهذه الأحداث تكون كالتالي: