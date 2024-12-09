لو بره السودان .. أعرف خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين بكل سهولة 2024

يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة من قبل البنك، وذلك بهدف تقديم التسهيلات على المواطن وقد أصبح فتح الحساب ضروري من أجل توفير دليل شامل ومفصل لمساعدة المواطنين من داخل وخارج السودان على إنشاء الحساب البنكي.

فتح حساب في بنك الخرطوم

يمكن فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني من الموقع الرسمي للبنك، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الخرطوم.

اختار كلمة تسجيل جديد.

إدخال البيانات المطلوبة من أجل تسجيل الدخول مثل الاسم ورقم الهاتف والعنوان في الأماكن المخصصة لهم.

اختار كلمة الخدمات الإلكترونية من الخيارات المتاحة في القائمة.

تحديد نوع الحساب المراد فتحه سواء جاري أو توفير.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة لها بشكل دقيق.

إرفاق المستندات اللازمة لفتح حساب في بنك الخرطوم.

النقر على كلمة فتح حساب، وسوف يقوم البنك بمراجعة الطلب في الحال والتواصل مع المتقدم في حال إكمال الإجراءات.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

يجب توافر عدة شروط مطلوبة من أجل التقديم لفتح حساب بنكي في بنك الخرطوم، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: