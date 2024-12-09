هينزل من امتى؟! .. الدعم النقدي الجديد الغير مشروط للمواطنين في مصر

عرف الدعم النقدي الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليا بأنه عبارة عن مساعدات مالية يحصل عليها الفرد والأسرة وخاصة الذي يتم تصنيفهم تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة أو شهرية أو استثنائية لفترة محدودة أو دفعة واحدة، وقد يهدف ذلك المشروع إلى تحقيق عدة أهداف منها تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.

الدعم النقدي الجديد الغير مشروط

هناك العديد من الأهداف المختلفة التي يسعى إليها مشروع الدعم النقدي الجديد، ومن أشهر هذه الأهداف ما يلي:

يهدف مشروع الدعم النقدي الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليا إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.

كما يهدف إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي.

ضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية لهم.

كما أنه يهدف إلى تحسين مؤشرات التنمية، وذلك عن طريق إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والطفلة.

تهدف إلى التحقق من تعليم الأطفال والتزامهم بحضور المدارس بانتظام.

شروط الحصول على الدعم النقدي الجديد

يجب توافر عدة شروط مطلوبة في المتقدم للحصول على الدعم النقدي الجديد الغير مشروط، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: