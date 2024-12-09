مسلسل وتر حساس يعرض يوميًا على تردد قناة أون tv  الجديد 2024 “ثبتها حالًا”

يود الكثير من الأشخاص معرفة تردد قناة أون tv من أجل تحميلها وضبطها على الرسيفر ومشاهدة المسلسلات الجديدة التي يتم عرضها على هذه القناة كما يمكن ضبطها على الرسيفر عن طريق استخدام ريموت الكنترول وإضافتها مع باقي القنوات الفضائية الدرامية.

تردد قناة أون tv

يوجد تردد خاص بقناة أون tv على القمر الصناعي نايل سات يمكن من خلاله تنزيل القناة على الرسيفر مع باقي القنوات الدرامية وهذا التردد هو:

تردد القناة هو 11862.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون ⅚.

معامل الاستقطاب أفقي

جودة القناة أتش دي.

طريقة ضبط قناة أون دراما على الرسيفر

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل ضبط قناة أون tv على الرسيفر لمتابعة أحدث المسلسلات التي يتم عرضها على هذه القناة وهذه الخطوات تكون كالآتي: