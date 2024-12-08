“دلع ومرح يا أطفال” تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات بجودة هائلة

استطاعت قناة وناسة من الوصول للمكانة والمركز التي تحتله الآن بين قنوات الأطفال العربية، حيث أنها تأتي في صدارة القنوات بفضل محتواها الشيق والممتع للغاية والذي يجذب انتباه الأطفال بشكل سريع، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي ممتع للأطفال في الفئات العمرية المختلفة، وخلال الفترة الاخيرة حرصت القناة على تحديث ترددها مؤخراً، وهذا لتحسين جودة الصوت والصورة، فتتميز القناة بتقديمها لباقة من البرامج التربوية والأغاني الممتعة للصغار، وهي الاختيار الأفضل من كل الأمهات والآباء ليتابع صغارهم كل ما هو جديد من خلال القناة، وسوف نقدم لكم الآن أحدث تردد قناة وناسة على نايل سات وعرب سات بجودة هائلة.

تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات

من الآن يمكن لصغارك الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة وناسة عبر شاشتها بدون توقف ولا انقطاع، وهذا بعد أن حلت إ\ارة القناة المشاكل التي كلن يتعرض لها البث، وإليكم تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وهو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة وناسة بيبي على العرب سات

تم تحديث تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات أيضاً وإليكم بياناته وهي كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11595.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

محتوى قناة وناسة أطفال

تقدم قناة وناسة ببرامجها التعليمية والترفيهية الموجهة للأطفال في الفئات العمرية المختلفة، والتي تساعد في تطوير المهارات اللغوية وتعليم الأطفال بطرق سهلة ومشوقة ومليئة بالمرح، وتتميز القناة بأغانيها الرائعة والتي تتنوع بين التعليمية والمغامرات والعائلية وغيرها ومن بينها “لولو الشطورة، بيب بيب، لولو عايزة ماما، لولو شارت شرطية، لولو والحيوانات، الحرامي سرق لولو، وصل وصل، لوليات صغار، وغيرها”.