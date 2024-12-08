وزارة التربية والتعليم || موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025 لكافة المراحل التعليمية ( ابتدائي اعدادى وثانوى)

موعد امتحانات نصف العام الدراسي اصبحت اكثر ما يشغل محركات بحث جوجل داخل جمهورية مصر العربية وذلك من قبل الطلاب الطالبات واولياء الامور الذين يرغبون في معرفة موعد الامتحانات وذلك للتجهيز لها من خلال المذاكرة وغيرها، حيث يلي تلك الامتحانات اجازة نصف العام والتي ينتظرها الكثير من الاشخاص للاستمتاع بالعطلة التي تمنحها لهم وزارة التربية والتعليم المصرية.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي

كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية انه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام 2024/2025 لكافة المراحل التعليمية في يناير المقبل لعام 2025 وذلك ابتداء من الفترة 14 الى 23 من شهر يناير وذلك وفقا للمواعيد التي تم تحديدها من قبل في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام

يستعد طلاب الصف الاول والثاني الثانوي لخوض الامتحانات الخاصة بنصف العام خلال شهر يناير المقبل لعام 2025 وخاصة يوم 11 من الشهر المقبل وسوف تستمر الامتحانات لمدة خمسة أيام على ان تنتهي يوم 16 من نفس الشهر حيث سيتم اقامة امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، وسوف تقام امتحانات الصف الاول الثانوي في الفترة الثانية وسوف يكون هناك فاصل زمني لمدة نصف ساعه بين الفترتين.

موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي

أما عن طلاب امتحانات الصف الأول والثاني الاعدادي فسوف تبدأ الامتحانات الخاصة بهم يوم 11 من شهر يناير المقبل لعام 2025 على أن تستمر مدة الامتحانات حتى يوم 16 من نفس الشهر وذلك بسبب توافق ايام 6، 7، 8، و19 يناير 2025 أعياد الأخوة المسيحيين، بينما امتحانات الشهادة الاعدادية فسوف تكون بداية من يوم 18 من شهر يناير المقبل وحتى يوم 23 من نفس الشهر.

موعد امتحانات النقل من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي

من المقرر أن تبدأ امتحانات عن نقل الخاصة بالمراحل الابتدائية للصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي منذ يوم واحد من شهر يناير المقبل لعام 2025 وحتى يوم 16 من نفس الشهر.