سعر انبوبة البوتاجاز.. اسعار البنزين اليوم

شهد سعر انبوبة البوتجاز، حالة من الاستقرار في منتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 8 من شهر ديسمبر، بالإضافة إلى أن الأسعار شملت كافة أنواعها المختلفة، ناهيك عن أسعار البنزين والسولار وكذلك الغاز الطبيعي، مع أخر تحديثات أجرت على الأسعار مؤخرًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر انبوبة البوتاجاز

وأما عن التحديثات التي تمت على سعر انبوبة البوتاجاز في الأسواق اليوم الأحد، فإنها نصت على النحو الأتي:-

وصل سعر انبوبة البوتاجاز وزن “12.5” كيلو جرام إلى 150 جنيهًا بالمستودع، ليكون هو السعر المعمول به منذ تحديثات شهر سبتمبر الماضي.

أما عن سعر أنبوبة البوتاجاز ذات سعة 25 كيلو جرام فبلغ نحو 200 جنيه بالمستودع مع وصلها لـ 250 جنيه للمستهلك شاملة مصاريف النقل.

ووصل سعر لتر الغاز الطبيعي إلى 7 جنيهات للتر الواحد مع أخر تحديثات تمت عليه، حيث إنه يعد الخيار الأمثل والمفضل للعديد من سائقي المركبات نظرًا لاستخدامه بديلاً عن الوقود التقليدي والمتعارف عليه.

اسعار البنزين اليوم

وأما عن اسعار البنزين بعد أخر تحديثات تمت على الأسعار، فإنها جاءت كما يأتي:-