مجلـس النـواب: تعديل سن التقاعد الجديد في العراق 2025 من 60 لــ 63.. مقترح يثير الجدل بين المواطنين!! هيئة التقاعد تحسم الأمر

سن التقاعد الجديد في العراق 2025 أثار العديد من التساؤلات حول حقيقة تطبيق هذا القرار، حيث قامت الحكومة بدراسة هذا الموضوع، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين في العراق، وقد أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون التقاعد تشمل رفع سن التقاعد الرسمي لمختلف الفئات المهنية، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استدامة نظام التقاعد، وتحسين الظروف المعيشية للموظفين، وإعطاء المزيد من الوقت للخبرات المهنية لتقديم مساهماتها قبل مغادرة سوق العمل، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال

سن التقاعد الجديد في العراق 2025

أكدت وزارة المالية العراقية أنه لا يوجد تعديل حالي على سن التقاعد، وأن العمل سيستمر بناء على مقترحات مجلس النواب الأخيرة، وتهدف هذه المقترحات إلى تحقيق التوازن بين مصالح الموظفين والمتقاعدين، مع الاستفادة من خبرات المتقاعدين عبر تكليفهم بمهام إضافية، وجاءت مقترحات سن التقاعد الجديد في العراق 2025 على النحو التالي:

سن التقاعد الرسمي، يتم زيادته من 60 عاما إلى 63 عاما للعاملين في معظم القطاعات.

أصحاب المهن القانونية، يصبح سن التقاعد لهذه الفئة 65 عامًا بعدما كان 62 عاما.

التقاعد المبكر، يتم رفع الحد الأدنى للتقاعد المبكر إلى 50 عاما بدلا من 45 عاما.

أهداف تعديل سن التقاعد الجديد في العراق 2025

تفاوتت ردود الأفعال بين الترحيب والتحفظ من المواطنين، فبعض الموظفين رأوا في هذه الخطوة فرصة لمواصلة العمل والاستفادة من مزيد من السنوات الإنتاجية، بينما أبدى آخرون قلقهم من تأخير فرص التوظيف للشباب بسبب استمرار كبار السن في العمل لفترة أطول، وقد أكدت الحكومة أن هذه التعديلات قد أتت استجابة للتحديات التي تواجه نظام التقاعد في العراق، ومنها:

تمديد فترة العمل للحفاظ على التوازن بين المساهمات والمعاشات التقاعدية.

تعزيز الكفاءة المهنية، إذ تتيح التعديلات للمؤسسات الاستفادة لفترة أطول من خبرات العاملين ذوي المهارات العالية.

التخفيف من العبء المالي من خلال تقليل عدد المستفيدين من التقاعد المبكر.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

لتمكين المتقاعدين من الاطلاع بسهولة على تفاصيل رواتبهم، وفرت وزارة المالية العراقية خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي، تتطلب هذه الخدمة القيام بخطوات بسيطة، كالآتي: