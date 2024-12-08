“فرصة العمر متضيعهاش” اعرفي الآن شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 وخطوات التسجيل من موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل بدولة الجزائر عن الشروط الخاصة بالحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2025، حيث من المعروف التأكد من تلك الشروط قبل التسجيل حتى لا تضيع الفرصة على السيدات، حيث توفر المنحة للسيدات المتواجدة في البيت دون عمل وليس لها دخل ثابت يساعدها على المعيشة، حيث يصرف مبلغ شهري قيمته 800 دينار جزائري لكافة المستفيدين، وجاءت تلك المنحة من قبل الحكومة الجزائرية لرفع المعاناة على السيدات، وتوفير فرص إقامة مشاريع صغيرة تساعدهم على المعيشة، و تطوير مشاريعهم القائمة لزيادة إنتاجها، وسوف نسرد عليكم الآن تفاصيل التسجيل في المنحة والشروط أيضاً فتابعونا.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

قبل التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت نعرض عليكم الشروط الخاصة بالقبول، والتي جاءت على النحو التالي:

يشترط أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

يتطلب أن تكون المتقدم ربة منزل وليس لها دخل شهري ولا تعمل في القطاع الخاص أو الحكومي.

يجب عدم تسجيلها في المنحة من قبل.

يشترط أن يتراوح عمر المتقدمة من بين 18 عام حتى 40 عام.

ينبغي عدم وجود عقارات أو أملاك ذات قيمة عالية باسم المتقدمة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل

ينم التقديم في المنحة الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للوكالة الوكالة للتشغيل الجزائرية، حيث يتم زيارة الموقع من “هنا“، ويتم تسجيل الدخول إلى الموقع، ثم اختار أيقونة منحة البطالة وتسجيل كافة البيانات المطلوبة، الضغط على كلمة إرسال الطلب، بعد ذلك سترسل لك رسالة نصية على هاتفك تؤكد نجاح عملية التسجيل، وعليك الانتظار قليلاً حتى يتم الموافقة على الطلب وحصول على المنحة.