“تحت شعار علمونا التومية السورية نعلمكم الكشري المصري” .. أعرف بتتعمل أزاي قبل أخواتنا ما ترجع سوريا

بالتزامن مع فرحة أخواننا السوريين بالحرية في وطنهم السوري، فقد زادت عمليات البحث حول جميع الأكلات السورية، والتي من ضمنها هي التومية السورية التي أصبح يعشقها الجميع بداخل مصر، ولذلك فقد سوف نكشف لكم عن طريقة عملها في المنزل بكل سهولة دون تطلب الكثير من المنتجات على الإطلاق، تابع معنا الخطوات التالية.

التومية السورية

يمكنك الآن أن تتعرف على طريقة تحضير التومية السورية في المنزل بدون تطلب الكثير من المقادير، فضلًا تعرف على تلك الخطوات والمقادير بالتفصيل عبر التالي:

مقادير وصفة التومية السورية

1 كوب من المايونيز. 2 فص من الثوم. نصف كوب من الزبادي. ربع كوب من اللبن. 2 ملعقة من النشا. ملح حسب الرغبة. فلفل اسود حسب الرغبة. نصف لميونة.

خطوات التحضير

أولًا يجب عليك وضع النشا مع اللبن وتقليبهم جيدًا، على نار هادئة، ويتم رفعهم من النار مجرد أن يتكتل الخليط ويتماسك سويًا.

في الخلاط، عليك أن تقوم بوضع الخليط النشا مع اللبن، ثم يتم وضع الإضافات الأخرى والتي تتمثل في (المايونيز والزبادي ومعه الليمون والملح والفلفل الأسود والثوم والمكونات الاخرى).

يجب خلط هذه المكونات جيدًا في الخلاط حتى يتم مزجهم.

ثم يتم تحويل الخليط إلى كريمي.

يمكنك في النهاية ان تحصل على الثومية مع الأكلات المختلفة، اي يمكن أن تتناولها مع الشاوما السوري أو البطاطس السوري، أو أنواع أكلات أخرى مثل المشاوي بصفة عامة، ولا ننسى دعواتنا في النهاية لأهل سوريا بأكتمال النصر لهم.