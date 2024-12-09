“مشاكسات القط والفار” ثبت الآن تردد قناة ميكي كيدز 2024 على الأقمار الصناعية بجودة hd لمتابعة مغامرات توم وجيري

تعد قناة ميكي كيدز من أفضل القنوات التي حققت شعبية كبيرة في الوطن العربي منذ تأسيسها عام 2012 حيث أقبل العديدعلى استقبالها بفضل محتواها المميز الذي يجمع بين الترفيه والتعليم، كما تقدم نخبة مميزة من أفضل أفلام الكرتون المحبوبة التي تسعد قلوب الأطفال وتلبي أذواقهم المختلفة، وكما تحرص الأمهات دائمًا على اختيار هذه القناة لأطفالهن بسبب محتواها الآمن الذي يناسب جميع الأعمار، وكما تقوم ببث العديد من البرامج التعليمية التي تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتوسيع مداركهم.

تردد قناة ميكي كيدز

ويمكنكم تثبيت تردد قناة ميكي كيدز من خلال إدخال الخطوات التالية:

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

وفي حين أنه يمكن تحميل هذه القناة على عرب سات من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 11257.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

كيفية تنزيل تردد قناة ميكي كيدزعلى الأقمار الصناعية

يسعى الآباء والأمهات دائمًا إلى توفير وسائل ترفيه آمنة ومفيدة لأطفالهم تجمع بين المرح والتعليم، ولهذا تعد هذه القناة الخيار الأفضل للعديد من الأطفال حيث قدمت العديد من البرامج التعليمية التي حظيت بإعجاب العديد من العائلات، إلى جانب محتواها الممتع والمثير للأطفال.

ويمكنكم تنزيل تردد قناة ميكي كيدزعلى الأقمار الصناعية بعد اتباع الخطوات التالية:

استخدم جهاز التحكم للوصول إلى القائمة الرئيسية لجهاز الرسيفر.

انتقل إلى “الإعدادات”، ثم اختر “البحث اليدوي” أو “إضافة قناة جديدة.

اختر القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة عليه مثل النايل سات.

قم بإدخال التردد الخاص بالقناة وكافة البيانات الخاصة بها مثل معدل الترميز.

اضغط على “بحث.

انتظر حتى يتم العثور على القناة

و من خلال تنفيذ مجموعة من الخطوات السابقة سوف تتمكن من الاستمتاع بأفلام الكرتون وخصوصا مغامرات توم وجيري.