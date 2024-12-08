ثبت تردد قناة كراميش أطفال الجديد على الاقمار الصناعي

تردد قناة كراميش 2025 من أكثر الترددات بحثًا في الوقت الحالي أمام ملايين المتابعين في مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى أن الأباء والأمهات سعيًا وراء إيجاد قناة مسية لجميع الأطفال، وكذلك اكتساب المعلومات والخبرات حول المحتوى المقدم أمام المشاهدين، كما تقوم بإذاعة الأغاني والأناشيد الدينية الممتعة والرائعة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة كراميش 2025 الجديد

قناة كراميش مجانية لجميع ما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي مميز، بالإضافة إلى تحقيق نسبة عالية من المشاهدة في غضون الفترة الماضية، ويمكنك استقبالها وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون “النايل سات”.

التردد الأخر للقناة يكون “11340”.

فيما استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل الترميز لقناة كراميش “27500”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تحديث تردد قناة كراميش على العرب سات

أما عن البيانات الخاصة باستقبال قناة كراميش على العرب سات، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الثاني يكون العرب سات.

معامل الترميز الأخر للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة يكون “5/6”.

كيفية تنزيل قناة كراميش

أما عن الخطوات المعني بإستقبالها على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التحكم بالريمود لجهاز الرسيفر.

ثم يتم الإنتقال إلى الإعدادات الخاصة بجهاز الإستقبال.

ليتم بعدها تحديد بيانات القناة من قمر صناعي وتردد وباقي البيانات الأخرى في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

حتى تتمكن من تحميل قناة كراميش في النهاية.

مميزات قناة كراميش على الأقمار الصناعية

وعن المميزات التي يمكنك التعرف عليها عند تنزيل قناة كراميش على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يأتي:-