“من المنزل” رابط فتح حساب في بنك الخرطوم بنكك أونلاين للمغتربين 2024 عبر تطبيق Bank Of Khartoum

يعتبر رابط فتح حساب في بنك الخرطوم بنكك أونلاين للمغتربين 2024 من أكثر ما يبحث عنه المواطنين السوادنيين سواء المقيمين في الدولة أو خارجها، وذلك ليتمكنوا من فتح حساب بنكي بكل سهولة، فيما أعلن البنك عن استئناف خدمة فتح الحسابات إلكترونيا بعد فترة توقف استمرت لما يقرب من تسعة شهور بسبب الحرب المندلعة في البلاد، كما يعتبر بنك الخرطوم من ابرز البنوك السودانية وتقوم بتقديم العديد من الخدمات لعملائها.

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم بنكك أونلاين للمغتربين 2024

يمكنكم الدخول على رابط فتح حساب في بنك الخرطوم بنكك أونلاين للمغتربين 2024 لفتح حساب إلكترونيا في البنك، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات المقبلة:

الدخول على رابط موقع بنك الخرطوم.

قم بإنشاء حساب جديد لتتمكن من تسجيل الدخول، وذلك عبر كتابة الاسم وكلمة المرور.

إدخال البيانات المطلوبة وتكون بشكل صحيح وفي الحقول المخصصة لذلك.

إرفاق الأوراق المطلوبة لفتح الحساب، وتكون بجودة عالية وبالصيغة المحددة.

بعد ذلم يتم الموافقة على الشروط والأحكام بعد القراءة جيدا.

أخيرا قم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم إلكترونيًا

يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم إلكترونيا عبر توافر عدد من الشروط اللازمة للمتقدمين والتي تكون كالآتي:

ألا يقل العمر عن 18 عام، وامتلاك ايميل ساري.

عدم وجود حساب في وقت سابق للمستفيد ببنك الخرطوم.

إرفاق الأوراق المطلوبة مع دفع الرسوم المطلوبة.

المستندات اللازمة لفتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين

يوجد عدد من الأوراق المطلوبة لفتح الحساب في بنك الخرطوم أونلاين وتتمثل على النحو التالي: