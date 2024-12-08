تزايدت معدلات البحث عن تردد قناة كراميش خلال الآونة الأخيرة وذلك لأنها اهتمت بتقديم محتوى متميز من البرامج التعليمية والترفيهية معا، وكما استطاعت جذب العديد من الأطفال لأنها تعرض العديد من الرسوم المتحركة المفيدة للأطفال، وكما اهتمت بتقديم محتواها من الأغاني والأناشيد خلال اليوم ، ويمكن تنزيل ترددها من خلال اتباع مجموعة من الخطوات سوف نوضحها عبر السطور القادمة، تابعونا لمعرفة المزيد.

تردد قناة كراميش

وإذا رغبت في الحصول على أفضل تجربة مشاهدة لهذه القناة ، تحقق من استقبال القناة على هذه الترددات التالية من أجل تحسين جودة الصوت والصورة، ويمكن استقبال تردد قناة كراميش على النايل سات من خلال الآتي:

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

وبينما ترددها على القمر الصناعي عرب سات يكون من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات استقبال تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية

يمكنكم تثبت قناة كراميش على الأقمار الصناعية بعد اتباع الخطوات التالية:

استخدام جهاز التحكم من أجل الوصول إلى إعدادات القناة.

اضغط على البحث اليدوي.

اختر القمر الصناعي الذي ترغب في تنزيل القناة عليه

أدخل بيانات التردد مثل التردد، ومعدل الاستقطاب والترميز.

اضغط على كلمة بحث

بمجرد العثور على القناة ستتمكن من الاستمتاع بمحتواها المميز والمتنوع.

مميزات القناة

تعد قناة كراميش وجهة مميزة للأطفال حيث تقدم محتوى تعليميًا وترفيهيًا على مدار الساعة، ومن أبرز مميزاتها مايلي: