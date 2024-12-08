اون لاين.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين للمغتربين عبر تطبيق بنكك Bank Of Khartoum

يهتم العديد من المواطنين بالتعرف على كيفية فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين للمغتربين، وذلك لإمكانية إنشاء حساب بنكي إلكترونيا في إطار التسهيل على الأفراد دون الحاجة للذهاب إلى مقر البنك أو أي فرع من فروعه، حيث يعتبر بنك الخرطوم من أبرز البنوك بالسودان التي تقدم الكثير من التسهيلات والخدمات للعملاء ويمكن فتح حساب للسودانيين سواء المقيمين في الدولة أو خارجها، وذلك للتسهيل عليهم كافة العمليات المصرفية.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين للمغتربين

يمكنكم فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين للمغتربين عبر اتباع العديد من الخطوات التي توفر الوقت على الأفراد، ويمكن إنشاء حساب لأي فرد من أي مكان بشرط بأن يكون لديه الجنسية السودانية، لذلك يمكن فتح الحساب عبر اتباع النقاط المقبلة:

قم بالدخول على رابط موقع بنك الخرطوم.

من ثم عليك النقر على خانة إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك قم بكتابة كل من الاسم وكلمة السر.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد بأنها صحيحة.

النقر على ايقونة الخدمات الإلكترونية، ثم خانة فتح حساب جديد.

تحديد نوع الحساب، وكتابة البيانات اللازمة لاستكمال العملية.

أخيرا الضغط على أيقونة إرسال الطلب، علما أنه سيتم فحص طلبك المقدمة من الجهات المختصة.

الأوراق المطلوبة لإنشاء حساب في بنك الخرطوم إلكترونيا

حدد بنك الخرطوم عدد من الاوراق المطلوبة لإنشاء حساب إلكترونيا والتي تمثلت كالآتي: