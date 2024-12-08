تابع بحودة عالية مسلسل قيامة عثمان 173 Kurulus Osman مترجمة للعربية والقنوات الناقلة علي النايل سات وعرب سات

زاد البحث الساعات الماضية للتعرف على أحداث مسلسل قيامة عثمان 173 الموسم السادس، بالأخص بعدما قام عثمان بن أرطغول بانقاذ ابنته فاطمة دون تعرضها لأي خطر، بينما يحاول كل من الاميرة صوفيا والقبطان لوكس بالقضاء على عثمان والانتقام منه، وتدور أحداث الحلقة في إطار مشوق، حيث تعتبر تلك المسلسل من أبرز المسلسلات التاريخية التي استطاعت منذ بدء بثها بأن تحصل على قاعدة شعبية كبيرة في كافة أنجاء الوطن العربي.

مسلسل قيامة عثمان 173 الموسم السادس

فيما ينتظر الكثير متابعة أحداث المسلسل ومن المتوقع بأن يتم قتل غونجا ولكنه سوف يكون مجرد حلم، أما عن أبطال المسلسل تشمل تواجد كل من بوراك أوزجيفيت، أوزجه تورير، يغيت أوشان، يلديز شاغري سينسوي، فاتح أيهان، اوميت بيلين، يوسف كوركماز، مراد بونجاك، بيرك ارشير، توربال توكاييف، جيفا شامل أل، ديفليتجان ياغشيمورادوف، بيجم شاغلا تاشكن، مرشد اغاباغ وعدد من ضيوف الشرف.

موعد الحلقة 173 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

تعرض مسلسل قيامة عثمان 173 الموسم السادس يوم الأربعاء على قناة ATV التركية وتكون في تمام الساعة التاسعة مساء وتعرض غير مترجمة، بينما يتم إعادة الحلقة في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية وتكون مترجمة باللغة العربية وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء، كما يتم نقل المسلسل عبر قناه اي تي في التركيه، وكذلك من خلال قناه الفجر الجزائريه، ويمكن ضبط كلا من القناتين عبر التردد والبيانات التالية: