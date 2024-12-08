خزني ياست الكل براحتك عروض كارفور اليوم الأحد 2024/12/8 علي جميع الأدوات المنزلية والكهربائية بجميع الفروع

يبحث العديد من الأشخاص عن عروض كارفور اليوم على الاجهزة المنزلية، حيث طرحت الشركة خصومات وتخفيضات والتي جاءت بمناسبة عروض الجمعة البيضاء وكذلك مع استقبال بداية العام الجديد، فيما تصل العروض على المنتجات حتى 50%، لتكون بذلك فرصة مثالية للتسوق وشراء كافة المستلزمات والاحتياجات، لذا نستعرض خلال السطور المقبلة أبرز العروض المقدمة من شركة كارفور وكذلك مواعيد العمل وأبرز الفروع المتاحة في بعض من المحافظات المصرية.

عروض كارفور اليوم

تشمل عروض كارفور اليوم عدد من التخفيضات والخصومات التي تكون على مختلف السلع الغذائية والاجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكذلك الملابس والمنظفات والعديد من الأقسام الأخرى، وجاءت أبرز تلك العروض لتتمثل على النحو التالي:

خصم على شاشة فريش 32 بوصة، وتكون بقيمة تبلغ حوالي 2,950 جنيه أي بدل من مبلغ 4,340 جنيه.

عرض مميز على ثلاجة 2 باب نوفروست تكون بسعة 14 قدم لتكون بقيمة 13,200 جنيه.

خصم على غسالة تورنيدو 7 كجم لتكون بقيمة 4,500 جنيه.

عرض مميز على مكواة ملابس 1400 وات لتكون بقيمة 2,300 جنيه.

خصم على طقم حلل نيوفلام (5 قطع) لتكون بقيمة 7,800 جنيه.

عرض مميز على سجادة تركية لتكون بقيمة 2,300 جنيه مقاس مترين * ثلاثة متر.

خصم على لتر لبن جهينة لتكون بقيمة حوالي 45 جنيه أي بدل من مبلغ 49 جنيه.

فروع شركة كارفور في مصر ومواعيد العمل

تتواجد سلسلة كافور في مصر على مستوى كافة المحافظات أي لما يزيد عن مائة وعشرون فرع، حيث يبدأ مواعيد العمل بدء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء بشكل يومي وعلى مدار الأسبوع، وبذلك يتمكن المواطنين من الاستفادة وشراء تلك الخصومات والعروض، فيما تمثلت أبرز تلك الفروع لكارفور في محافظة القاهرة والتي تتمثل على النحو التالي: