اسعار الريال السعودي تُفاجئ راغبي أداء العمرة نهاية تعاملات اليوم

يعد اهتمام بعض الأشخاص حول معرفة أسعار الريال السعودي محض اهتمام العديد من المواطنين خاصة الذين يرغبون في أداء مناسك العمرة التي تكون علي مدار السنه، بالإضافة إلي العديد من الذين يريدون تغيره إلي العملة المصرية والعكس في احد المصارف البنكية، عبر هذا الموضوع خلال السطور القادمة سنوضح لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع في السطور الآتية تابعون.

أسعار الريال السعودي اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

سنوضح لكم عبر السطور القادمة من هذا الموضوع عن أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حيث وصل سعرة بالبنك المركزي المصري 13.29 جنيها لعملية الشراء، أما للبيع سجل 13.33 جنيها.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر بقيمة 13.27 لعملية الشراء.

أما سعر الريال لعملية البيع سجل 13.32 جنيها.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.27 لعملية الشراء.

بينما سجل سعر لعملية البيع 13.33 جنيها.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وصل سعر الريال السعودي لعملية الشراء في البنك العربي الإفريقي 13.18 جنيها.

كما سجل سعر الريال السعودي لعملية البيع 13.36 جنيها.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي لعملية الشراء في البنك التجاري الدولي 13.30 جنيها.

للبيع سجل بقيمة 13.33 جنيها.

أسعار الريال السعودي في البنك الأهلي المصري