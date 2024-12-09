طريقة التقديم على معاش تكافل وكرامة 2025 والشروط المطلوبة

يبحث العديد من المواطنين علي معرفة الشروط والوثائق التي يجب أن تتوافر في جميع من يريد التقديم علي معاش تكافل وكارمه، يهدف إلي تقديم المساعدات والدعم للعديد من المواطنين بغرض تلبيه كافة احتياجاتهم اليومية والقدرة علي تحمل أعباء المعيشة وتلبية احتياجات أفراد الأسرة المسئولة عنهم، حيث يتم قبول العديد من الفئات التي تتوافر بهم عدة شروط أساسية كشفت عنها وزارة التضامن الاجتماعي سنوضحها لكم خلال السطور الآتية من هذا الموضوع ابقوا معانا بالإضافة إلي كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه كل ذلك وأكثر سنوضحه لكم في هذا الموضوع.

شروط المستحقين لمعاش تكافل وكرامه

أولا: ينبغي علي من يريد التقدم أن لا يوجد لدية دخل شهري ثابت بان يكون عاملا بأحد القطاعات الحكومية او الخاصة.

ثانيا: أن يكون لدية أطفال بالمراحل التعليمية المختلفة حتي عمر 18 عاما.

ثالثا: تقديم كافة الأوراق وجميع المستندات المطلوبة بطريقة صحيحه فينبغي تقديم شهادات الميلاد للأطفال تحت عمر 16 عاما حديثة ومميكنه.

رابعا: في حاله وجود عجز فينبغي علي المتقدم إثبات وإجراء جميع الفحوصات الطبية من احد المستشفيات الحكومية.

خامسا: أن لا يكون المتقدم يمتلك أي أموال أو عقارات باهظة الثمن.

المستندات المطلوبة للتقديم علي تكافل وكرامه

تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

تقديم صورة من البطاقة التموينية.

تقديم نسخة من وثيقة الزواج، او شهادة الطلاق.

كما يجب تقديم شهادة وفاة الزوج او الزوجة في هذه الحالة.

طريقة التقديم علي معاش تكافل وكرامه